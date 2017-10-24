Federal Meclis'te AfD'li yeni dönem

Alman Federal Meclisi 24 Eylül sonrasında ilk kez toplanıyor. 709 milletvekiliyle tarihinin en kalabalık yasama dönemini yaşayacak olan Federal Meclis'in ilk oturumunda Meclis Başkanı ve yardımcıları seçilecek. Alman siyasetinin en kıdemli isimlerinden Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin geniş destekle Meclis Başkanlığı görevine seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni meclisin bir diğer özelliği, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez aşırı sağ görüşlü bir parti grubunu barındıracak olması. 24 Eylül seçimlerinde yüzde 12.6 oranında oy alan Almanya için Alternatif (AfD), mecliste 92 sandalyeyle temsil ediliyor. Die Zeit gazetesinin verilerine göre AfD milletvekilleri arasında 13 "aşırı sağ", 30 "milliyetçi muhafazakar" görüşlü, 18 de "ılımlı sağ" politikacı bulunuyor.

Almanya'nın ana akım partileri, AfD adayının meclis başkanlığına seçilmesini önleyebilmek için meclis iç tüzüğünde değişikliğe gitmiş ve en yaşlı milletvekili yerine en kıdemli milletvekilinin meclis başkanlığını üstlenmesini sağlamıştı.

AfD'nin vekil adayına boykot

Ancak mecliste AfD'ye karşı bir başka mücadele, meclis başkanvekillikleri konusunda verilecek. Bugünkü oturumda meclis başkanının yanısıra her partiden birer kişi olmak üzere başkanvekilleri de seçilecek. Mecliste temsil edilen her partinin meclis başkanvekilliğine sahip olması anayasada yer almasa da şimdiye kadar bu tür bir uygulamaya gidilmiş ve başkanvekilleri tüm parti gruplarının oyunu alarak göreve gelmişti. Ancak AfD'nin meclis başkanvekilliği için adayı Albrecht Glaser'in tüm parti grupları tarafından boykot edilmesi bekleniyor.

İslam'ı "dinden ziyade siyasi bir ideoloji" olarak tanımlayan 75 yaşındaki Glaser, "İslam'ın özgürlüklere saygı duymadığını ve bu nedenle Müslümanlara din özgürlüğü tanınamayacağını" savunarak tepki toplamıştı. Yeşiller, liberal Hür Demokrat Parti ve Sol Parti, Glaser'in adaylığına karşı çıkmıştı. Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin önde gelen isimleri de Glaser'in adaylığını desteklemeyeceğini açıkladı. Glaser, 40 yıllık CDU üyeliğinin ardından partisinden 2012 yılında istifa ederek, 2013'te AfD'nin kurucuları arasında yer almıştı.

AfD adayının seçilebilmek için 709 milletvekilinden 355'inin oyunu alması gerekiyor. Üçüncü turda ise "evet" oylarının sayısının "hayır" oylarından fazla olması yeterli. Adayın o zaman da seçilememesi durumunda Meclis İhtiyarlar Heyeti nasıl bir yol izleneceğine karar verecek.

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dpa,rtr/BK,ÖA