Federal Meclis'in 'Ermeni soykırımı' kararıyla ilgili iddia

"Spiegel Online"ın haberine
göre, Alman hükümeti Federal Meclis'in 1915
olaylarını soykırım olarak tanıyan kararla arasına mesafe koymaya hazırlanıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de
görüşen Dışişleri Bakanı
Frank-Walter Steinmeier de sözkonusu iddiayı desteklediği belirtilen bir
açıklamada bulundu. Steinmeier, "Alman Federal Meclisi siyasi konularda
görüşünü ifade etmek konusunda özgürdür ve buna hakkı vardır. Ancak her
kararın yasal açıdan bağlayıcı olmadığını Federal Meclis'in kendisi de ifade
etmektedir" diye konuştu.
Federal Meclis'in aldığı karar ilişkileri gerdi
Ermeni karar tasarısının 2 Haziran'da Federal Meclis'te kabul edilmesi Almanya
ile Türkiye arasında gerginliğe yol açmış ve Türkiye Hükümeti bir "eylem planı"
hazırlanacağını duyurmuştu.
Almanya Savunma Bakanlığı müsteşarı ve Alman parlamenterlerin İncirlik
üssündeki Alman askerleriyle görüşmelerine izni verilmiyor.
Meclis Savunma Komisyonu üyelerinin sonbaharda İncirlik'e yapmayı
planladıkları ziyarete Türkiye tarafından henüz izin verilmedi.
Kimler soykırım
dedi?
Avrupa Parlamentosu 1987 yılında Ermenilere yönelik tehcir ve katliamı
soykırım olarak sınıflandırmış, ardından aralarında Fransa, Rusya, İsveç,
Hollanda, Belçika ve İsviçre'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin
parlamentosunda benzer kararlar oylanarak kabul edilmişti. Son olarak Brezilya,
Lüksemburg ve Avusturya parlamentoları, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı.
Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françesko da geçen yıl 1915 olaylarının
100'üncü yıldönümü vesilesiyle Vatikan'da düzenlediği ayinde '20'nci yüzyılın
ilk soykırımı' ifadesini kullandı.