Federal Meclis'in 'Ermeni soykırımı' kararıyla ilgili iddia

"Spiegel Online"ın haberine

göre, Alman hükümeti Federal Meclis'in 1915

olaylarını soykırım olarak tanıyan kararla arasına mesafe koymaya hazırlanıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de

görüşen Dışişleri Bakanı

Frank-Walter Steinmeier de sözkonusu iddiayı desteklediği belirtilen bir

açıklamada bulundu. Steinmeier, "Alman Federal Meclisi siyasi konularda

görüşünü ifade etmek konusunda özgürdür ve buna hakkı vardır. Ancak her

kararın yasal açıdan bağlayıcı olmadığını Federal Meclis'in kendisi de ifade

etmektedir" diye konuştu.

Federal Meclis'in aldığı karar ilişkileri gerdi

Ermeni karar tasarısının 2 Haziran'da Federal Meclis'te kabul edilmesi Almanya

ile Türkiye arasında gerginliğe yol açmış ve Türkiye Hükümeti bir "eylem planı"

hazırlanacağını duyurmuştu.

Almanya Savunma Bakanlığı müsteşarı ve Alman parlamenterlerin İncirlik

üssündeki Alman askerleriyle görüşmelerine izni verilmiyor.

Meclis Savunma Komisyonu üyelerinin sonbaharda İncirlik'e yapmayı

planladıkları ziyarete Türkiye tarafından henüz izin verilmedi.

Kimler soykırım

dedi?

Avrupa Parlamentosu 1987 yılında Ermenilere yönelik tehcir ve katliamı

soykırım olarak sınıflandırmış, ardından aralarında Fransa, Rusya, İsveç,

Hollanda, Belçika ve İsviçre'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin

parlamentosunda benzer kararlar oylanarak kabul edilmişti. Son olarak Brezilya,

Lüksemburg ve Avusturya parlamentoları, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı.

Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françesko da geçen yıl 1915 olaylarının

100'üncü yıldönümü vesilesiyle Vatikan'da düzenlediği ayinde '20'nci yüzyılın

ilk soykırımı' ifadesini kullandı.