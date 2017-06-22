Federal Meclis İncirlik'ten çekilmeye onay verdi

Almanya'da Federal Meclis, Suriye'deki IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon bünyesinde görev yapan asker ve uçaklarının İncirlik'ten çekilmesini büyük oy çoğunluğuyla onayladı. İktidardaki Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin karar tasarısına, 569 milletvekilinden 461'i 'evet', 85'i 'hayır' oyu verirken 23 vekil çekimser kaldı.

Koalisyon hükümetinin karar tasarısında, "taşınma işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi ve bunun IŞİD karşıtı koalisyona olumsuz etki etmesinden kaçınılması" beklentisi dile getirildi.

Sol Parti ve Yeşiller'in sunduğu, Alman askerlerinin İncirlik ve IŞİD karşıtı koalisyondan tamamen çekilmesini talep eden tasarı ise reddedildi.

Böylece Alman ordusunun tarihinde ilk kez askerler bir NATO ülkesindeki üsten çekilerek NATO üyesi olmayan bir ülkeye kaydırılmış olacak. İncirlik'te Alman ordusuna ait altı Tornado keşif uçağı, bir yakıt ikmal uçağı ve yaklaşık 260 Alman askerinin Ürdün'ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne taşınmasının Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Alman uçaklarının Haziran ayı sonuna kadar İncirlik'ten havalanması öngörülüyor. Nakil için hazırlıkları başlatan Alman Savunma Bakanlığı, yakıt ikmal uçağının Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren Ürdün'den faaliyet göstermesini, Tornadoların naklinin ise Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşmesini, Ürdün'den Tornado uçuşlarının eylül ayında başlamasını planlıyor.

İncirlik görevi ile ilgili meclis yetkisi IŞİD'e karşı savaş için verildiği ve hangi üste görev yapılacağından bağımsız olduğu için Alman askerlerinin Ürdün'e taşınması için Meclis onayı gerekmiyordu. Buna rağmen çekilmeyle ilgili Meclis'te oylama yapılması sembolik siyasi önem taşıyor. Alman ordusu, silahlı görev yetkisinin sadece meclis onayıyla mümkün olması nedeniyle "parlamento ordusu" olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesi üzerine Alman hükümeti İncirlik'ten çekilme kararı almıştı.

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dpa/afp/ÇA,BK