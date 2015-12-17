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Deutsche Welle

Federal Meclis Afganistan misyonunu uzattı

Federal Meclis Alman askerlerinin Afganistan'daki misyonunun süresini uzatma kararı aldı.

17 Aralık 2015 17:56


Federal Meclis'teki oturuma katılan 602 milletvekilinden 480'i misyonun süresinin uzatılmasına onay verirken, 112 milletvekili ret , 10 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Buna göre NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerinin görev süresi 2016 yılı sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca misyonda görev yapan askerlerin sayısının 130 artırılarak, 980'e kadar yükseltilebilmesi kararlaştırıldı. NATO'nun Afganistan'daki 'Kararlı Destek' misyonu Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesini ve danışmanlık hizmeti verilmesini kapsıyor. Misyon süresi 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren ISAF misyonunun devamı.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, eğitim misyonunun Afganistan'daki polis ve askerlerlerin daha iyi işbirliği yapmasını hedeflediğini söyleyerek, ayrıca Afganistan Ordusu'nda yönetim kademesindekilerin daha da güçlendirilmesinin de misyona dahil olduğunu vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, Afganistan hükümetinden ülkede daha fazla istikrar sağlanması için çabalamasını talep etti. Bakan, Afganistan'da iyi eğitimli insanların ülkeyi terkettiğine de dikkat çekti.

Federal Meclis'teki oturumda Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu sözcüsü Niels Annen, misyonun süresinin uzatılmasının kimse için kolay olmadığını söylerken, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya'daki Afgan sığınmacılara değinerek, bu sığınmacıların Afganistan'ın güvenli olan bölgelerine gönderilebileceklerini belirtti.

Sol Parti Meclis Grup Sözcüsü Christine Buchholz ise, 'NATO'nun öncülük ettiği Afganistan'daki savaş başarısız olmuştur' diyerek, Alman askerlerin geri çekilmesini talep etti.

Alman askerleri 14 yıldır Afganistan'da görev yapıyor. NATO'nun öncülük ettiği koruma gücünün ilk hedefi iç savaşla parçalanmış ülkede istikrarın sağlanmasına katkı sunmaktı. 2010-2012 yılları arasında radikal İslamcı Taliban'la savaştı. O dönemde misyonda 5 binden fazla Alman askeri vardı. Afganistan'daki misyonun başlamasından bu yana 55 Alman askeri hayatını kaybetti. NATO 2014 sonundan itibaren misyonunu Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve Afgan güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti verilmesiyle sınırladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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