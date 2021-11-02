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Dünya

Federal mahkeme, Jeffrey Epstein'in suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell'in avukatlarının taleplerini reddetti

Mahkeme, davacılara 'mağdur' sıfatıyla hitap edilmesine karar verdi

02 Kasım 2021 11:49

Cinsel istismar ve tacizi suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ghislaine Maxwell’in davasında federal mahkeme, Maxwell’in avukatlarının talebinin aksine davacıların ‘mağdur’ olarak nitelendirilebileceğine ve isimlerinin gizli tutulabileceğine karar verdi.

CNBC’de yer alan habere göre, Manhattan federal yargıcı Alison Nathan, Ghislaine Maxwell hakkında suçlamalarda bulunan kişilere ‘mağdur’ denilebileceğine ve davacıların korunması için isimlerinin dava sürecinde gizli tutulabileceğine karar verdi.

Maxwell’in avukatları, savcıların davacılar hakkında ‘mağdur’ ve ‘reşit olmayan’ ifadelerini kullanmasını engellemek ve gerçek isimlerinin kullanılmasını sağlamak üzere harekete geçmişti.

Maxwell’in savunma avukatları, Maxwell’in yalnızca Epstein’le ilgili basında çıkan haberler ve beraber işledikleri iddia edilen suçlar üzerine yargılanmasını talebinde de reddedildi.

Duruşmada konuşan Maxwell hiçbir suç işlemediğini söyledi.

Cinsel istismar ve çocuk tacizi suçlusu milyarder Jeffrey Epstein, 2019’un ağustos ayında hapishanede yaşamına son vermişti.

Epstein’in eski sevgilisi ve suç ortağı olduğu tespit edilen Maxwell, 2020’nın temmuz ayından bu yana tutuklu yargılanıyor.

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