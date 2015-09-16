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Dünya
Deutsche Welle

Federal hükümetten eyaletlere destek

Almanya'da federal hükümet, eyaletlere sığınmacıların dağılımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermeye hazırlanıyor.

16 Eylül 2015 14:09


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de eyalet başbakanları ile sığınmacı krizini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası federal hükümetin eyaletlere sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermesi kararlaştırıldı.

Buna göre, federal yönetim eyaletlere sığınmacıların ilk olarak konaklayacağı 40 bin kişilik barınak sağlayacak.

Almanya Başbakanı Merkel, ayrıntıların önümüzdeki günlerde belli olacağını belirterek amaçlarının süreci kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Eyalet temsilcileri de Başbakan'a Almanya'ya gelen sığınmacıların kota sistemine uygun şekilde eyaletlere dağıtılmasını istedi.

Daha önce kararlaştırılan kota sistemine göre eyaletlerin geliri ve nüfus sayısına orantılı olarak sığınmacıların dağıtılması öngörülüyor.

Federal yönetim ve eyaletler ayrıca Almanya'da daha fazla dağıtım merkezleri oluşturulmasını da kararlaştırdı.

Merkel, mali sorunlar ve yasa değişiklikleri konusunda açıklama yapmadı. Bu konuların federal yönetim ve eyalet temsilcilerinin 24 Eylül'de bir araya geleceği zirvede ele alınacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaBaşbakanı Angela Merkel BerlinBaşbakanı MerkelBaşbakan AlmanyaEylülDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/HS/AG

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