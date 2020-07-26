Federal güvenlik güçleri gitmedi; ABD'nin Portland kentinde protestolar sürüyor

ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde federal kolluk gücünün ırkçılık karşıtı protestolara müdahalesinin kısıtlanmasına yönelik talebin reddedilmesinin ardından devam eden Black Lives Matter eyleminde yine biber gazı müdahalesi yaşandı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, yüzlerce insan bu hafta sonu da Portland sokaklarında eyleme katılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın görevlendirdiği kolluk gücünün varlığına da tepki gösterdi. Sokağa çıkan eylemciler "Black Lives Matter (Siyah Canlar Değerlidir) ve "Federaller eve dönsün" çağrıları yaptı.

Eylemler sürerken Trump'ın gönderdiği kolluk gücü biber gazıyla müdahale etti. Bazı protestocuların gerilimin artmasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Portland kentinde meydana gelen sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemleri bastırması için Beyaz Saray ülkeye federal memurlar göndermişti. Yerel yetkililer, gönderilen federal ajanların gerilimi arttırdığını belirtmiş, müdahalenin kısıtlanması için başvuruda bulunmuştu.