Federal Göç ve Mülteci Dairesi baskı altında



Rheinland Pfalz Eyaleti'nin Sosyal Demokrat Partili Başbakanı Malu Dreyer, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) çalışanlarının daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Dreyer, iltica başvurularını hızlı sonuçlandırmadığı, ağır çalıştığı eleştirilerine maruz kalan Göç ve Mülteci Dairesi'yle ilgili olarak, 'Öyle durumlar var ki, katlanılacak gibi değil' dedi.

Daire'nin pazartesiden cumaya, beş gün çalıştığını hatırlatan Dreyer, 'Sığınmacı akının sürdüğü bu dönemde bu çalışma saatleri artık geçerli olamaz. Eyalet ve belediyelerdeki çalışanlar vardiya usulü çalışıyor, hafta sonlarında çalışıyor, mesaiye kalıyorlar. Federal Göç ve Mülteci Dairesi de bunu yapabilecek durumda olmalı" dedi.

İçişleri Bakanları hayal kırıklığına uğradı

Tartışmaların fitilini Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin başına kısa bir süre önce gelen Frank-Jürgen Weise'nin, eyalet İçişleri Bakanları ile geçen cuma yaptığı görüşme ateşlemişti. Eyalet İçişleri Bakanları bu görüşmeden hayal kırıklığı ile ayrıldıklarını söyleyerek, Göç ve Mülteci Dairesi'nden iltica sürecini hızlandıracak adımlar atmasını ve çalışanların vardiya usulü çalışmaya ve hafta sonunda da görev yapmaya hazır olmasını talep etmişlerdi.

Eyalet İçişleri Bakanları yüz binlerce iltica başvurusunun karara bağlanmak üzere sırada beklediğine dikkat çekmişti. İçişleri Bakanları Konferansı'na başkanlık eden Rheinland-Pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, 300 bin iltica başvurusunun gecikmiş olmasına rağmen işleme konulmadığını vurguladı. Gazete, 300 binden fazla işleme konulmamış başvurunun yanı sıra kayıtlara geçirilen 400 bin sığınmacının henüz iltica başvurusunda bulunmadığını, bu başvurulara yanıt verebilmesi için Göç ve Mülteci Dairesi'ne 4 bin kişinin daha alınması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı BAMF'i savundu

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise eleştiriler karşısında Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ni savundu. Bild am Sonntag'a demeç veren de Maiziere, “Daire çalışanları aylardır çok zorlu koşullarda görev yapıyorlar. İltica başvurularının sayısı sürekli olarak artmasına rağmen, dosyanın ortalama karara bağlanma süresinin kısaldığı gözleniyor. Bu süre önümüzdeki dönem daha da azalacaktır” dedi.

Sol Parti bu durumdan İçişleri Bakanı Thomas de Maizire'yi sorumlu tutuyor. Sol Parti Federal Meclis Grubu iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, dairede yetersiz sayıda elemanın görev yaptığını söyleyerek, “İçişleri Bakanları Göç ve Mülteci Dairesi'nin çalışanlarını iltica başvuru dosyalarını işleme koymadıkları için günah keçisi ilan etmek yerine, iğneyi kendilerine batırmalılar” dedi.