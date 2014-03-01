Federal Emniyet Teşkilatı baskı altında



Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal milletvekili Sebastian Edathy'nin ardından Federal Emniyet Teşkilatı'ndan (BKA) üst düzey bir yetkilinin adı da çocuk pornosu skandalına karıştı. Mainz Savcılığı söz konusu emniyet yetkilisi hakkında çocuk pornosu içeren malzeme bulundurmak suçundan soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Adı açıklanmayan üst düzey görevlinin geçen yılın sonlarında sessiz sedasız emekliye ayrıldığı belirtildi. Federal Emniyet Teşkilatı'nda uzun yıllar 'ağır, organize suçlar' bölümünde yönetici konumunda çalışan kişinin neden birden bire emekliye ayrıldığı konusunda bir açıklama yapılmamıştı.

Kanada'daki firmadan çocuk pornosu satın aldığı iddiası

Der Spiegel dergisinin haberine göre söz konusu yetkili de tıpkı istifa eden Sosyal Demokrat Parti milletvekili Sebastian Edathy gibi Kanada'daki bir şirketten çocuk pornosu içeren malzemeler satın almıştı. Kanadalı yetkililer söz konusu şirketin müşterilerinin bulunduğu listeyi Alman yetkililere iletmiş, Mainz Savcılığı da bunun üzerine söz konusu kişinin çocuk pornosu içeren malzemelere sahip olduğunu tespit etmişti. Yine Spiegel'in haberine göre Mainz Savcılığı Edathy'nin ev ve işyerinde bulununan malzemelerden farklı olarak bu kişiye yönelik aramalarda bulunan malzemelerin yasadışı olduğunu ve suç teşkil ettiğini vurgulamıştı.

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke'nin bu iddiaların ardından bir kez daha sıkıntılı günler geçireceği yorumları yapılıyor. Çünkü çocuk pornosu skandalında adı geçen emniyet yetkilisinin, Kasım 2011'de Kanada'daki firmaya yönelik operasyonda çalıştığı belirtiliyor. Söz konusu operasyon sonrasında Kanada'daki firmadan çocuk pornosu içeren malzeme satın alan 800 kişilik bir listeye ulaşılmıştı. Bu listede adı bulunan emniyet yetkilisinin suçu kabul ettiği ve dava açılmaması için 10-20 bin euro ödediği iddia ediliyor.

Neden bir yıl sonra emekli oldu?

Ancak haberde söz konusu emniyet yetkilisinin neden bu olup bitenlerden bir yıl sonra emekliliğe ayrıldığı sorusu soruluyor ve bu konuda emniyet yetkililerinin bir açıklama yapmadığı dile getiriliyor. Yeşiller, Sol Parti ve Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi'nden politikacılar, iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.