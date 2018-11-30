FED'e rağmen en önemli faiz oranı son 10 yılın zirvesinde

Erkan Öz, (DHA) - ABD Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell’ın 2019’da fazla faiz artışı yapmayacakları şeklinde algılanan açıklamalarına rağmen küresel piyasalar için en önemli faiz oranlarından biri olarak gösterilen Libor rekor kırdı.

3 ay vadeli dolar Libor faizi, 3 baz puanla artışla 2.73’e tırmandı. Bu son 10 yılda görülen en yüksek seviye. Londra’da büyük bankaların kendi aralarındaki borçlanma faizini ifade eden Libor’da yaşanan bu yükseliş, son 8 ayda görülen en büyük günlük artış olarak da kayda geçti.

Libor, küresel piyasalarda birçok kredi ve türev araçta maliyeti belirleyen faiz oranı olarak kullanılıyor. Tüm dünyada Libor’un etkilediği finansal varlıkların değeri 200 trilyon dolar civarında.

FED’in fazla faiz artışı yapmayacağına dair açıklamaları küresel borsaları rahatlatırken Libor’un büyük artış göstermesi bu rahatlığın kredi piyasalarına yansımadığına işaret ediyor.