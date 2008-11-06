Fedakârlık yapmalıyız

Aşk Yakar’la uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yapan Meltem Cumbul, ekonomik krizde oyuncuların da üstlerine düşen görevi yapması gerektiğine inanıyor. Cumbul, “Herkes ödün vermelidir. Lükse kaçmanın sırası değil. Dizilerden aldığımız eski fiyatlardan fedakarlık yapmalıyız” diyor...



Hafta sonu dergisinin yaptığı röportaj şöyle devam ediyor:



‘Aşk Yakar’ mı Meltem Hanım?



Tabii ki ‘Aşk Yakar’ ama güldürür de!



Uzun bir aradan sonra ekrana döndünüz. Ekranı özlediniz mi?



Tabii ki özledim; bir dönem Amerika’daydım. Orada bazen setlere gidip çekimleri izledim. Amerika güzel bir yer ama vatanım da güzel.



Yurt dışından teklişer var mı?



Evet bir teklif var ama çekimlerine ne zaman başlanacağı henüz belli değil. Film İstanbul, Yunanistan ve Suriye’de geçen bir olayı anlatıyor. Anlaşma imzalamadık, sözlü bir davet oldu.



Bu yıl Altın Portakal’da ödül Nurgül Yeşilçay’ın oldu. Onun oyunculuğunu beğenir misiniz?



Türkiye’de çok başarılı oyuncular var. İyi yetişiyorlar; özellikle dizilerde izliyorum bir sürü genç yetişmiş. Nurgül’ü tanıyorum, çok başarılı buluyorum ve tebrik ediyorum.



Peki ya Özcan Deniz’in oyunculuğunu beğeniyor musunuz?



Özcan Deniz’in hem sesi güzel hem de çok beğendiğim bir oyuncu. Onu çok başarılı buluyorum.



Dizide Mustafa (Özcan Deniz) ile Nazlı (Meltem Cumbul) uzun süredir birlikte. Ama bir türlü kavuşamıyorlar. Acaba evlilik olacak mı? Biraz sır verir msiniz?



Şimdi bunu anlatmak doğru olmaz. Çok ilginç ve güzel gelişmeler olacak ama diziyi izleyin, görün.



‘Aşk Yakar’da Özcan Deniz rol almasaydı siz kiminle oynamak isterdiniz?

Yine Özcan Deniz ile oynamak isterdim.



Beğenerek izlediğiniz diziler hangileri?



‘Aşk Yakar’ başta tabii ki. ‘Elveda Rumeli’ve ‘Akasya Durağı’ da çok güzel. ‘Avrupa Yakası’nı da seviyorum.



Podyumlardan sahnelere ve dizilere geçiş sürüyor. Sizin dizinizde de Ece Sükan var. Nasıl bir oyuncu?



Mankenler oyuncu olabilir, bu bir yetenektir. Yeteneği varsa ve oyunculuğu seviyorsa başarır. Ece yeni bir arkadaş, iyi bir oyuncu olacak. Beğeniyorum kendisini.





Dizilerde birden bire karşımıza başrolde çıkan yeni oyuncuları nasıl buluyorsunuz?



Evet, çok yeni oyuncu var. Dizilerde yeni oyuncuların çoğunun yanına eski oyuncuları koyup, diziyi götürüyorlar. Başarılı olan da var, olmayan da. Oyunculuk yetenek işidir. Yetenekliler başaracaktır.



Hiçbir eğitim almadan oyunculuğa soyunanlara karşı mısınız?



Tabii ki eğitim almak çok daha iyi. Eskiden ülkemizde bu konuda yeterince okul yoktu. Şimdi Müjdat Gezen’in, Türker İnanoğlu’nun açtığı okullar var. Genç arkadaşlarımızın buralarda eğitim almaları lazım. Aslında herkes oyuncudur ama rolünü iyi yapan daha iyi oyuncudur.



Ekonomik kriz televizyon sektörünü, programları ve dizileri de etkilemeye başladı. Kanallar artık eski büyük paraları vermiyor. Bu konu oyuncu olarak size yansıdı mı?



Ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Allah korusun, bunun önlemlerini almamız şart. Herkes ödün vermelidir. Çok lükse kaçmanın sırası değil. Oyunculara da görev düşüyor elbette. Eski aldığımız fiyatlardan fedakârlık yapmalıyız.



Diziler birkaç bölümde tutmayınca hemen yayından kaldırılıyor. Bu durum oyuncuları da olumsuz yönde etkiliyor. Hiç böyle bir kaygı duydunuz mu?



Bu kaygıyı oyuncu duymamalı bence. Yaptığın iş iyiyse dizi tutar, kötüyse reytinglerde belli olur zaten. Allah’a şükür ben oynadığım hiçbir dizide böyle bir kaygı duymadım.

