Fedakarlığın veya benciliğin sebebi biyolojik olabilir

Rahibe Theresa'yı bu kadar fedakar yapan sırrın beyninde gizli olabileceği ortaya çıktı.

İsviçreli bilim insanları bilgisayarlı tomografide, beynimizdeki gri alanın büyüklüğünün kişinin bencilliğini de gösterebileceğini buldu.

Hürriyet'te yer alanhabere göre, bilim insanları 30 gönüllüye bir bilgisayar oyunu oynattı. Oyunda deneklerden bir miktar parayı kendileri ve kimliği belirsiz oyuncu arasında paylaştırmaları istendi ve bu sırada gönüllüler bilgisayarlı tomografiden geçirildi.

Cömertliğin veya bencilliğin sebebi biyolojik olabilir

Oyunda başkalarına karşı cömert davrananların beyninde sağ lobda bulunan temporoparyetal denilen bir bölgenin, cimri davrananlara göre daha fazla yer kapladığı görüldü. Zürih Üniversitesi'nde insan davranışları üzerine araştırmalar yaparn Profesör Ernst Fehr, bu araştırmanın fedakar kişilik yapısı ve bunun biyolojik sebepleri üzerine yapılan ilk araştırma olduğunu söyledi.

Daha önceki araştırmalarda cömert insanların gelirlerine, eğitim seviyelerine bakılmıştı. İnsan davranışlarında ve sosyal ilişkilerde kilit tavırlardan bir tanesi olan "cömertlik ve fedakarlığın" biyolojik bir sebebi olabileceği ilk kez ortaya koyulmuş oldu.