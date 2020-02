Fedakar babaanne, torunu için gün boyu okulda bekliyor

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, 56 yaşındaki Ayşe Arıcan, doğuştan bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalyeyle ile yaşamını sürdüren torunu 7 yaşındaki İbrahim Kayra Arıcan\'ı her gün okula getirip, götürüyor. Gün boyu okul önünde bekleyen Arıcan, ders aralarında da torununun ihtiyaçlarını gideriyor.

Eğerce Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Arıcan, engelli torunu İbrahim Kayra Arıcan\'ı okutabilmek için gösterdiği fedakarlıkla büyük takdir topluyor. Babaanne Arıcan, hafta için her gün, 7 yaşındaki torununu eğitim gördüğü Terziler İlkokulu’na götürüyor. Gün boyu okul önünde bekleyip, teneffüslerde torununun ihtiyaçlarını gideriyor. Çevresindekiler tarafından \'Süper babaanne\' denilen Ayşe Arıcan, ders bitiminde İbrahim Kayra\'yı alıp, eve götürüyor.

Rahatsızlığı nedeniyle bir hafta hastanede yattığını söyleyen Ayşe Arıcan, \"Bu süre içinde okula gidemeyen torunum derslerinden geri kaldı. Bu nedenle kendime daha çok dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Torunumla birlikte komşu mahallemizdeki Terziler İlkokulu’na her gün gipip, geliyoruz. O derse girince ben kapının önünde bekliyorum. Teneffüslerde gidip ihtiyaçlarını gideriyorum. Bana asla yük değil. Bu işi seve seve yapıyorum. Okul yönetimi ve öğretmenlerimiz benimle yakından ilgileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Canım torunumu okutmak istiyorum. Bütün uğraşım bunun için\" dedi.

Okul Müdürü Sadettin Tunç da Ayşe Arıcan\'ın çok fedakar bir insan olduğunu belirterek, \"Biz okul yönetimi olarak kendisine her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kendisini okulumuzun bir bireyi gibi görüyoruz. İkinci sınıfa giden İbrahim evladımız da çok zeki bir çocuk. Sadece bedensel engeli var. Rahat edebilmesi için sınıfını giriş katına aldık. Onun için özel bir engelli tuvaleti de yaptırdık. Eğitim hayatının sonuna kadar kendisi ile ilgileneceğiz ve bütün sorunlarını çözeceğiz. Babaanne Ayşe Arıcan teyzemize de teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



