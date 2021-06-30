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Ekonomi

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller: İlk faiz artırımının 2022'de gelmesi olası

30 Haziran 2021 09:40

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Christopher Waller, 2022 yılında bir faiz artırımı olmayacağının kesin olmadığını açıkladı.

Waller, Fed'in ne zaman faiz arttırması gerektiğini düşünmediğini ama ilk faiz artırımının 2022'de gelmesinin olası olduğunun altını çizdi.

Dünya'nın haberine göre Waller göreve başladıktan sonra verdiği ilk röportajda şöyle dedi:

"2022 yılında bir faiz artırımına  gitmeyi ciddi şekilde düşünmemiz için işsizlik oranında epeyce bir  düşüş olmalı veya enflasyon çok yüksek bir orana doğru yükselmeye  devam etmesi gerekli, ancak bu olasılığı dışlamıyorum."

Röportajda, Fed'in varlık alımlarında bir azaltımın ilk düşünülenden daha erken bir tarihte gelebileceğini de ifade etti.

Enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmış göründüğünü  ve istihdam  piyasasının COVID-19 öncesine dönmesi için önlerinde uzun bir yol  olduğunu belirten Waller, potansiyel bir varlık alımı azaltımının  zamanlaması ve hızı konusunda değerlendirilmesi gereken pek çok konu olduğunu da vurguladı.

Waller, "Ekonomi bizin düşündüğümüzden çok daha  iyi iş çıkardı. Bazı teşvikleri geri çekmeyi düşünmeye başlamak uygun olur. Mortgage destekli menkul kıymet alımının Hazine kağıdı  alımlarından önce azaltılması taraftarıyım. Konut piyasasının sıcak  olduğu ortamda mortgage destekli menkul kıymetlerin satılması daha  kolay" diye konuştu.

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