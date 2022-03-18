Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller: 50 baz puanlık faiz artışı gerekebilir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin yarattığı belirsizlik nedeniyle çarşamba günkü toplantıda 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller Fed’in daha agresif olması gerekebileceğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller enflasyondaki yükselişi frenlemek için bundan sonraki toplantılarda 50 baz puanlık faiz artışlarının gerekebileceğini dile getirdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre , CNBC’ye konuşan Waller “bu yıl ve gelecek sene için enflasyonu etkilemek istiyorsak önden yüklemeli faiz artışını tercih edebilirim. O nedenle gelecek birkaç toplantıda 50 baz puan faiz artışı gerekli olabilir” yorumunu yaptı.

Fed Üyesi Waller faiz artışının yanı sıra Fed’in bilançosunu küçültmeye başlaması gerektiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası’nın bilançosu 9 trilyon dolara yaklaştı. Waller bilanço küçültülmesinin gelecek ya da bir sonraki toplantıda başlaması gerektiğini söyledi.

Fed'in 2018 yılından bu yana politika faizini ilk kez artırdığı toplantıda tek karşı oyu kullanan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bu kararın gerekçelerine ilişkin bugün bir açıklama yayımladı. Bullard, açıklamasında faizi bu yıl yüzde 3'e çıkarmayı önerdiğini belirtti.

Faiz toplantısı öncesi 50 baz puan artıştan yana olduğunu daha sonra fikrini değiştirdiğini belirten Waller “ekonomik veriler bize 50 baz puan artışı yapılmasını söylese de jeopolitik gelişmeler temkinli olmayı gerektiriyor. Bu faktör 25 baz puanlık faiz artışını tercih etmemde etkili oldu.” şeklinde konuştu.