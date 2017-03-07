Fed ve Merkez Bankası'nın kararları öncesinde Dolar/TL'de uzman beklentileri ne yönde?

Piyasalar için, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantıları gelecek haftanın 2 kritik gelişmesi olarak öne çıkıyor. Fed'in faiz toplantısı 14-15 Mart'ta, TCMB'nin toplantısı ise 16 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. Söz konusu kararlar öncesinde uzmanlar Dolar/TL beklentilerini anlattı.

Bloomberg HT'ye konuşan Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge kur hareketinde TCMB'nin adımlarının yanı sıra Fed toplantısına dikkat çekti. Tözge, "Son 2 gündür Merkez Bankası'nın (MB) daha fazla topa girdiğini görüyoruz. MB, TL'de olası değer kaybının önüne geçmiş durumda. Gelecek hafta Fed'den faiz artışıyla birlikte bu yıl için 3 faiz artışı belirginleşirse TL'nin de rahatladığını görebiliriz. Ama burada ana belirleyici Merkez Bankası'nın para politikası. MB biraz daha oyunun belirleyici konumuna gelmiş durumda." dedi.



Merkez Bankası'nın toplantısının Fed kararının sonrasına gelmesinin avantaj olduğunu söyleyen Tözge, "Merkez Bankası aslında yeni bir adımın işaretini de veriyor olabilir. Piyasa oyuncuları da bunu fiyatlamaya başlamış durumdalar" şeklinde konuştu.

"TL'nin değer kaybetme ihtimali yüksek"

Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir, Türk Lirası'nın değer kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Pamir, "Fed'in faiz artışının bu yıl 3 kez mi 4 kez mi olacağı konusu tartışılacak gibi ve ibre de 4 artışa kayıyor. Bu da kur üstünde baskı yaratacaktır. Bu nedenle Döviz tarafında temkinliyim" diye konuştu.

Merkez Bankası ne yapar?

Merkez Bankası'ndan gelecek haftaki toplantısında bir hamle beklemediğini söyleyen Pamir, "Ek sıkılaştırma lazım, enflasyon tarafında bunu net şekilde görüyoruz, Fed'in faiz artırımlarını biliyoruz. O nedenle dengeleri korumak açısından ek sıkılaştırma gerekiyor. Ama önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın efektif şekilde sıkılaştırmaya gideceğini zannetmiyorum. Piyasa üzerinde etkili olacak sıkılaştırmadan kısa vadede kaçınacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.



