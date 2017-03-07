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Ekonomi

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Fed'den faiz artışı beklentisiyle yükselişte olan kur yönünü aşağı çevirerek 3,69'un altına indi

07 Mart 2017 13:03

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında faiz artırımına kesin gözüyle bakılmasıyla baskı altında olan dolar/TL yönünü aşağı çevirdi.

Bankalararası piyasada güne 3,70'in üzerinde başlayan dolar, 3,69'un altına kadar geriledi. Euro da 3,90 seviyelerine indi. 

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7360 seviyesinin direnç, 3,7000 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtiyor.

Fed'in yanı sıra yüksek enflasyon, referandum ve jeopolitik gelişmeler gibi iç gelişmeler kurda etkili oluyor. 

Merkez Bankası likidite sıkılaştırma adımlarını kuvvetlendirerek devam ettiriyor.

Gelecek hafta 15 Mart'ta Fed, 16 Mart'ta da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu iki karar kurun yönünde belirleyici olacak.

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