Fed üyeleri, varlık alımını azaltma konusunda uzlaşmaya yakın

Fed üyeleri, hali hazırda ayda 120 milyar dolar olan varlık alımlarının azaltılmaya başlanması konusunda bir uzlaşma noktasına geliyorlar.

Foreks'in aktardığına göre San Francisco, Boston, Dallas ve St Louis Fed başkanları yaptıkları açıklamalarda, varlık alımlarında azaltımının en geç 3 ay içinde başlaması ve alımların 2022 yılı ortasına kadar bitirilmesine destek verdiler.

St Louis Fed Başkanı Bullard verdiği röportajda, Fed'in Hazine kağıdı alımlarını aylık 20 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltmaya gelecek ay başlaması gerektiğini savunurken, alımlarının 2022 Mart ayına kadar bitirilmesini istedi.

Dallas Fed Başkanı Kaplan ise gelecek aydan itibaren Hazine kağıdı alımlarının aylık 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarının 5 milyar dolar azaltılmasını istediğini belirtirken, varlık alım programının 8 ay içinde tamamlanması taraftarı olduğunu vurguladı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, mortgage destekli menkul kıymet alımlarının Hazine kağıdı alımlarından önce azaltılması taraftarı olduğunu ifade ederken, ekonomide güçlü büyümenin devam etmesi halinde alımların 2022 ortasına kadar bitirilmesini destekleyeceğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'de varlık alımlarının bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında azaltılması taraftarı olduğunu ifade etti.