Fed: Ukrayna krizi piyasalarda belirsizlik kaynağı

ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre'ye sunduğu yarıyıllık raporda, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin küresel finans ve emtia piyasalarında belirsizliklere neden olduğunun altını çizdi.

Fed, Kongre’ye yarıyıllık para politikası raporunu sundu.

Raporda, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadeli hedefinin çok üzerinde süregelen yüksek enflasyon sebebiyle, faiz artışının yakın zamanda uygun olacağı yinelendi.

Covid-19’un Omicron varyantı sebebiyle ekonomideki yavaşlamanın kısa sürmesinin beklendiği açıklanan raporda, tedarik darboğazlarının devam edebileceği vurgulandı. Fed, Rusya-Ukrayna geriliminin etkilerine ilişkin olarak, “Rusya-Ukrayna durumuyla ilgili son jeopolitik gerilimler küresel finans ve emtia piyasalarında bir belirsizlik kaynağı.” ifadelerini kullandı.