Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada (3)

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Hilal Sarı / İstanbul, 22 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ocak ayı toplantısına ilişkin tutanaklarında, \"faiz artırmalarının sürmesi gerektiğine\" ilişkin işaretlerin öne çıkmasının ardından 10 yıllık ABD hazine tahvili getirileri dört yılın zirvesine yükseldi. ABD borsaları 10 yıllık tahvillerin yükselmesiyle düşüş yaşarken, dolar lira karşısında değerlenerek 3.80 seviyesinin üzerine çıktı.

10 yıllık ABD hazine tahvil getirileri dört yılın zirvesinde

10 yıllık ABD hazine tahvil getirileri tutanakların açıklanmasıyla dört yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.95’e yükseldi. Dün açıklanan IHS Markit ABD Satınalma Müdürleri Endeksi’nin Kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye gelmesi, ABD ekonomisine olan güvenin arttığına işaret ederek 30 yıllık devlet tahvili getirilerini de de 6.9 baz puan artırarak Haziran 2015’ten bu yana görülen en yüksek düzey olan yüzde 3.223’e yükseltti.

Dow Jones Endeksi 166.97 puanlık düşüşle 24,797.78 seviyesinden kapanırken, S&P 500 yüzde 0.6’lık düşüşle 2,701.33’e geriledi, özellikle gayrimenkul sektörü hisseleri yüzde 2’ye yakın kayıp yaşadı. Nasdaq bileşik endeksindeki günlük kayıp ise yüzde 0.2 oldu.

Tutanakların açıklanmasının ardından euro 1.22 dolar düzeyine çekilirken, gün ortası işlemlerinde dolar 3.80 lira seviyelerine yükseldi. Sabah saatlerinde 4.66 - 4.67 lira aralığında hareket eden euro ise 4.68-4.69 aralığına yükseldi.

Fed\'de faiz artırımlarının sürmesi gerektiğine ilişkin eğilim güç kazandı

Fed\'in 30-31 Ocak\'ta yaptığı ve faiz oranlarını sabit tuttuğu para politikası toplantısının dün TSİ 22:00\'de açıklanan tutanaklarına göre, ABD\'de enflasyonun yükseleceğine ilişkin öngörülera bağlı olarak, faiz artırımlarının sürmesi gerektiğine ilişkin eğilim güç kazandı.

CNBC’ye konuşan Prudential Financial Şef Yatırım Stratejisti Quincy Krosby “Tutanaklar daha fazla faiz artışı göreceğimizi netleştirdi. Artık piyasaların sorduğu soru faizlerin artıp artmayacağı değil, ne kadar artacağı” değerlendirmesini yaptı.

\"Ekonomik faaliyetin güçlenmesi ile birlikte enflasyon da yükselişe geçecek\"

Fed tutanaklarında, \"Komite üyeleri arasında, yakın dönemdeki ekonomik gelişmelerde güçlenmeye bağlı olarak, faiz oranlarını kademeli olarak yükseltmenin uygun olacağına ilişkin görüş birliğinin oluştuğu\" ve oylamaya katılan üyelerin, \"ekonomik faaliyetin güçlenmesi ile birlikte enflasyonun da yükselişe geçeceği\"ne ilişkin görüşün öne çıktığı belirtildi.

Tutanaklara göre, toplantıya katılan üyelerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kurumlara yönelik faiz indirimlerinin etkisiyle, ekonominin önceden öngördüklerinden daha hızlı canlandırabileceğine ilişkin görüşlerin ağırlık kazandı.

Analisstler yeni bir faiz artışının sürpriz olmayacağına dikkat çekiyor

Fed\'in, faiz artırmak için enflasyonun yıllık \"yüzde 2.0\'ye yükselmesi\"ni hedef olarak koyduğuna işaret eden piyasa analistleri, ABD tüketici fiyatlarının Ocak ayında bir yıldan da uzun bir sürede en büyük yükselmeyi geride bıraktığına işaret ederek, 20-21 Mart tarihlerindeki FOMC toplantısında yeni bir faiz artışının sürpriz olmayacağına dikkat çekiyor.