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Ekonomi

Fed toplantısı ve K. Irak referandumuyla dolar 3.49 lirayı aştı

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın yarın sona erecek toplantısı öncesi, Kuzey Irak'ta Pazartesi günü yapılacak referandum öncesi yükselen jeopolitik risklerin de etkisiyle dolar 3

19 Eylül 2017 12:33

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın yarın sona erecek toplantısı öncesi, Kuzey Irak\'ta Pazartesi günü yapılacak referandum öncesi yükselen jeopolitik risklerin de etkisiyle dolar 3.49 liranın üzerine yükseldi.
Yeni haftaya 3.43 lira dolayında başlayan dolar, küresel piyasalarda 3.4925 liraya kadar yükselerek kazançlarını 6 kuruşun üzerine taşıdı. Dolar, iç piyasadaki günün ilk işlemlerinde 3.48 - 3.49 lira aralığına çekilirken, euro da dünkü 4.10 lira düzeyinden 4.18 liranın üzerine yükseldi.
Piyasa analistlerine göre, Fed\'in yarın sonuçlanacak toplantısından faiz oranlarında değişiklik beklemiyor; ancak, yarın TSİ 21:00\'de açıklanacak toplantı sonuçlarında, yıl sonuna kadar ya da gelecek yılın ilk aylarında olası bir faiz artışına ilişkin ipucu aranacak.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY), Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin karşı çıkmasına karşın, 25 Eylül\'de bağımsızlık referandumu düzenlenmesi konusunda geri adım atmaması, jeopolitik riskleri artırıyor.
Artan jeopolitik risklerin etkisi ve dolardaki yükselişle, Borsa İstanbul Endeksi haftanın ilk gününü yüzde 1.12 düşüşle 106 bin 534 puana gerilerken, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VIOP 30) Endeks Kontratı yüzde 0.15 düşerek güne 132 bin 350 puandan başladı.

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