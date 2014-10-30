Fed tahvil alımlarını bitiriyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ekim ayı toplantısının sonuç bildirisi yayımlandı.



Bildiride, Komite üyelerinin Eylül 2012'de başlayan 3. Parasal Genişleme Programı'nı bu ay sonlandırmasına ve politika faiz oranının 'kayda değer bir süre' daha yüzde 0 ile 0,25 aralığında tutulmasına karar verdiği belirtildi.

ABD ekonomisinin ölçülü bir büyüme gösterdiği ifade edilen bildiride, işgücü piyasasının da güçlü istihdam artışı ve düşen işsizlik oranıyla biraz daha iyileştiği vurgulandı. Bildiride, ayrıca hanehalkı harcamalarında ılımlı artış gözlendiği ortaya koyulurken, konut sektöründeki toparlanmanın zayıf şekilde devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, FOMC üyeleri, kısa vadede gerileyen enerji fiyatlarıyla düşük seyretmeye devam etmesi beklenen enflasyonun, uzun vadede ise yüzde 2 hedefinin altında kalma olasılığının yılın başına kıyasla azaldığı öngörüsünde bulundu.

Ekonominin hala desteğe ihtiyacı olduğunun altının çizildiği bildiride, FOMC'un tahvil alımlarını sonlandırma ve politika faiz oranını 'kayda değer bir süre' daha yüzde 0 ile 0,25 aralığında tutma yönündeki kararını 1’e karşı 9 oy çoğunluğuyla aldığı görüldü. Karşı oy kullanan Minneapolis Fed Başkanı Narayana Kocherlakota'ın, uzun dönemli enflasyon beklentilerinin halen düşük olması gerekçesiyle red oyu kullandığı dile getirildi.

FOMC'un her zaman olduğu gibi gelecek verileri dikkatle izleyeceğinin belirtildiği bildiride, ekonomik beklentilere ilişkin yeni bir bilgiye yer verilmedi.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Fed Başkanı Yellen'ın bu toplantının ardından basın toplantısı düzenlemeyi planladığı biliniyor.