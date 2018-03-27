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Ekonomi

Fed Richmond İmalat Endeksi Mart'ta 15'e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart (DHA) – Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından hazırlanan Richmond Fed İmalat Endeksi Şubat ayındaki 28 düzeyinden Mart’ta 15’e geriledi

27 Mart 2018 20:53

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart (DHA) – Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından hazırlanan Richmond Fed İmalat Endeksi Şubat ayındaki 28 düzeyinden Mart’ta 15’e geriledi.

Richmond Fed’den yapılan açıklamada sevkiyat, yeni sipariş ve istihdam bileşenlerinin üçünün de bir önceki aya göre daha yavaş büyüdüğü belirtildi. Açıklamaya göre şirketler sermaye harcamalarında da daha zayıf bir büyüme kaydetti.

Richmond Fed verilerine göre hizmet sektöründeki gelirler güçlü seyrini korumakla beraber Şubat’taki 27 düzeyinden Mart’ta 25’e geriledi.

Richmond Fed İstihdam göstergelerine göre ise Mart ayında yetkinlik endeksi artsa da, hala yetkinlik kısıtlarının olduğuna işaret ederek negatif bölgede kaldı.

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