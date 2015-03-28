Fed: Parasal sıkılaşma bu yıl içinde başlayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, Fed'in faiz artışını enflasyon hedefine ulaşana kadar erteleyemeyeceğini belirterek, "Federal Açık Piyasa Komitesindeki (FOMC) meslektaşlarım ve ben federal fon oranının önümüzdeki birkaç yıl içinde kademeli olarak artırılmasını öngörüyoruz" dedi. Yellen, San Francisco'da yaptığı konuşmasında, Fed'in parasal sıkılaştırmaya, ekonomik şartlardaki iyileşmenin sürmesi halinde bu yıl içinde başlayacağını söyledi.

Faiz artışının kademeli olarak gerçekleştirileceğini bildiren Yellen, "FOMC'deki meslektaşlarım ve ben, federal fon oranının önümüzdeki birkaç yıl içinde kademeli olarak artırılmasını öngörüyoruz" ifadesini kullandı. Yellen, öte yandan sıkılaştırmanın önceden belirlenen bir orana ya da takvime bağlı kalmayacağını ve faiz artışında izlenecek yolun ekonomik şartlara dayanacağını vurguladı.

İstihdam zayıflayabilir

Para politikalarının etkilerinin tamamen hissedilmesinin uzun süre aldığını savunan Yellen, normalleşmeye gereğinden geç başlamanın ekonomik risklerine işaret ederken, şunları kaydetti: "Normalleşmeye başlamayı enflasyon hedefimize ulaşana veya ulaşmak üzere olana kadar ertelemenin sağduyulu olmadığına inanıyorum. Bu, yüzde 2 enflasyon ve tam istihdam hedeflerimizde aşırıya kaçmamıza yol açar ve eğer FOMC'yi ani ve ciddi bir sıkılaştırma yapmak zorunda bırakırsa, ekonomik büyüme ve istihdamı zayıflatabilir." Yellen, ayrıca faiz oranlarının uzun süre boyunca çok düşük tutulmasının yatırımcıların gereğinden fazla risk almasına yol açarak, finansal istikrara zarar verebileceğini anlattı.

Artırımın ön koşulu değil

Çekirdek enflasyonda kayda değer artış sağlanmasının sıkılaştırmanın ön koşulu olmadığını belirten Yellen, faiz artırımından, ancak ücretlerdeki artış ve enflasyon göstergelerinde zayıflama görülürse, rahatsız olacağını dile getirdi.

Yellen sözlerini, "İlk faiz artışının ne zaman gerçekleşeceği gereğinden fazla önemsenmemeli, çünkü piyasalar ve genel ekonomi için asıl önemli olan kısa dönemli faiz oranlarının grafiği, ilk faiz artışının kesin tarihi değil" şeklinde tamamladı. FOMC'nin bir sonraki toplantısı 28- 29 Nisan'da düzenlenecek. Ancak bu toplantıda faiz artırımına ilişkin herhangi bir karar alınması beklenmiyor.