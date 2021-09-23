Fed kararı sonrası kripto para borsası toparlanıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve varlık alımlarına ilişkin sinyalleri sonrasında kripto para borsası toparlanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Çinli Emlak devi Evergrande'nin 305 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyeceği ve Fed'in faiz kararı beklentileriyle düşüş trendine giren kripto borsası, ABD'den gelen haberle yeniden yükselişe geçti.

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Fed toplantıda 0-0,25 aralığındaki faizi sabit tutarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımlarına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sonlanmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz" sözleri kripto para borsasının yükselişinde etkili oldu.

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Gelen haberlerin ardından Bitcoin, yüzde 5'e yakın değer kazarak 44 bin doları aştı. Bitcoin şuan 44 bin 50 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 9'a yakın değer kazancıyla 3 bin 120 dolara kadar çıktı.