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Ekonomi

FED kararı sonrası dolarda son durum ne?

Dolar sabah saatlerinde 2.99 liradan işlem görmeye başladı

18 Eylül 2015 12:42

ABD Merkez Bankası’nın (FED) dün faiz oranlarını değiştirmeme kararını açıklamasının ardından, dolar 3 liranın altında işlem görmeye başladı. Karar öncesi 3 liranın üzerinde seyreden dolar, TL karşısında 2,98 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL, bu sabah saat 2.99 civarında işlem görüyor.

Reuters’ın haberine göre; faizlerin artırılacağına dair beklentiler Eylül ayı üzerine yoğunlaşsa da emtia fiyatlarının düşmesi, ABD enflasyon rakamlarının beklentinin altında kalması ve Çin'deki yavaşlamanın küresel ekonomi üzerinde soğuk duş etkisi yaratmasıyla beraber faiz artışının Aralık ayına ertelenmesi mümkün görünüyordu.

FED'in dokuz yılın ardından artırım sinyali verdiği yıl ortasından bu yana gelişen piyasa para birimleri değer kaybetti, hisseler geriledi ve tahvil faizleri istikrarlı bir şekilde yükseldi. Bu hafta faiz artırımı yapılması durumunda da gelişen piyasalar bundan sert darbe alabilir. Reuters anketine katılan 17 ekonomistin yalnızca yedi tanesi FED'in bu hafta faiz artırmasını bekliyor.

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