Fed kararı öncesi döviz kurları sakin seyrediyor

Yurt içinde bayram tatili nedeniyle işlem yapılmadığı günde küresel piyasalarda gözler Fed'in yarın açıklanacak olan faiz kararına çevrildi. Fed kararı öncesinde yurt içinde güne sakin bir seyirle başlayan doalr/TL 14,87'li seviyelerde yatay hareket ederken, euro ise 15,64 liradan hareket ediyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,88'den tamamlamıştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirerek, söz konusu durumla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün 3 Aralık 2018 haftasından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aştığını dile getirdi.

Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde işsizlik ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.