Fed: İlk faiz artışına Aralık'ta gidebiliriz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, Fed'in Amerikan ekonomisinin beklenen gelişmeyi göstermesi durumunda faiz artışına aralıkta başlayabileceğini söyledi. Fed Başkanı Yellen, sunumunda para politikasına yönelik herhangi bir değerlendirme yapmazken, toplantının soru cevap kısmında Fed'in ilk faiz artışına aralık toplantısında gidebileceğini ifade etti.

Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, Fed'in ABD bankalarına yönelik denetleme faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve soruları yanıtladı.

Büyük finansal kurumların, 2008 krizinden bu yana Dodd-Frank Bankacılık Reformu sayesinde önemli ölçüde güçlendiğine işaret eden Yellen, buna karşın bazı bankaların risk yönetimi konusunda hala zorluklar yaşadığına işaret etti.

Yellen, Fed'in bugün finans kuruluşlarına yönelik denetleme ve düzenleme faaliyetlerinde sistemin istikrarına odaklandığını belirterek, şunları söyledi:

"Odak noktamızdaki bu dönüşüm, büyük finansal kuruluşların denetlenmesi ve düzenlenmesinde kapsamlı bir değişime ön ayak oldu. Büyük bankaların başarısız olmasından ya da batmasından kaynaklanacak ekonomik ve finansal riskleri azaltacak bir dizi yeni kriter getirdik. Ayrıca, büyük finansal kuruluşlarını, daha ileri dönük bir yaklaşımla denetlememize imkan sağlayacak bazı değişiklikler yaptık."

Bununla birlikte, Fed'in daha küçük ölçekli finansal kurumlara yönelik denetleme sistemlerini de güçlendirdiğine işaret eden Yellen, bu kurumların risk oranları doğrultusunda gözetildiğini anlattı.

'Aralık'ta gidilebilir'

Fed Başkanı Yellen, sunumunda para politikasına yönelik herhangi bir değerlendirme yapmazken, toplantının soru cevap kısmında Fed'in ilk faiz artışına aralık toplantısında gidebileceğini ifade etti.

ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve işgücü piyasasındaki atıl kapasitenin azaldığını, ancak faiz artışı için henüz herhangi bir karar alınmadığını ifade eden Yellen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekim toplantısında küresel finansal ve ekonomik şartlara yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığı sonucuna vardık. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ekonominin işgücü piyasasında ek iyileşmeyi ve yüzde 2 enflasyon hedefini destekleyecek derecede büyümeyi sürdürmesini bekliyor. Eğer, gelecek veriler bu beklentiyi desteklerse, aralık toplantısı faiz artışı için 'canlı' bir olasılık olarak kalmaya devam edecek."

Yellen, ayrıca faiz artışının ülke ekonomisini olumsuz etkileyecek bir hızda olmayacağına işaret ederek, Fed'in kademeli bir faiz artış patikası izleyeceği taahhüdünü yineledi.

ABD piyasaları, Yellen'in bu açıklamaları ardından kayıplarını artırırken, dolaryükselişini sürdürdü. Avro/dolar paritesi, faiz artış sinyalini takiben 1,0861 ile son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.