Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı. Ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızla iyileştiği belirtilen açıklamada "İstihdam ve enflasyon hedeflerindeki ilerleme Aralık'ta değerlendirilecek" denildi. Fed kararının ardından da dolar uluslararası piyasalarda 2,92'nin üzerine çıktı.

Piyasaların yakından takip ettiği karar açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0 ile 0,25 aralığında bırakma kararı aldı. Faizlerin sabit tutulması kararı 9'a karşı 1 oyla alındı. Jeffrey Lacker karara muhalefet etti.

Reuters anketine katılan 46 ekonomistin tamamı Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğini tahmin ediyordu. Banka, 16 Aralık 2008'den bu yana faizi aynı seviyede tutuyor.

Fed'in toplantı metninden küresel gelişmelerin ekonomik büyümeyi sınırladığına yönelik ifade çıkarıldı. Ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızla iyileştiği belirtilen açıklamada "Komite maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine doğru gerçekleşen ve beklenen ilerlemeyi Aralık'ta değerlendirecek" denildi.

Fed'in faiz kararının ardından dolar uluslararası piyasalarda 2,92'nin üzerine çıktı. Karar öncesi dolar 2,89'un hemen üzerinde seyrediyordu. Fed faizi sabit bırakma kararı almıştı.