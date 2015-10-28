T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

2008 yılından bu yana aynı seviyede tutulan politika faizinde artırıma gidilmedi

28 Ekim 2015 23:45

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı. Ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızla iyileştiği belirtilen açıklamada "İstihdam ve enflasyon hedeflerindeki ilerleme Aralık'ta değerlendirilecek" denildi. Fed kararının ardından da dolar uluslararası piyasalarda 2,92'nin üzerine çıktı.

Piyasaların yakından takip ettiği karar açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0 ile 0,25 aralığında bırakma kararı aldı. Faizlerin sabit tutulması kararı 9'a karşı 1 oyla alındı. Jeffrey Lacker karara muhalefet etti.

Reuters anketine katılan 46 ekonomistin tamamı Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğini tahmin ediyordu. Banka, 16 Aralık 2008'den bu yana faizi aynı seviyede tutuyor. 

Fed'in toplantı metninden küresel gelişmelerin ekonomik büyümeyi sınırladığına yönelik ifade çıkarıldı. Ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızla iyileştiği belirtilen açıklamada "Komite maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine doğru gerçekleşen ve beklenen ilerlemeyi Aralık'ta değerlendirecek" denildi.

Fed'in faiz kararının ardından dolar uluslararası piyasalarda 2,92'nin üzerine çıktı. Karar öncesi dolar 2,89'un hemen üzerinde seyrediyordu. Fed faizi sabit bırakma kararı almıştı.

ETİKETLER

fedfaiz artırımıenflasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24