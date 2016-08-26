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15 Temmuz Darbe Girişimi

FED ile gizli görüşmeye casusluk suçlaması

2 BDDK murakıbı, ABD Merkez Bankası hesabına casuslukla suçlanıyor

26 Ağustos 2016 11:53

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan BDDK murakıplarından Murat Y. ve Ramazan C.’nin, FED yetkilileriyle Ziraat Bankası New York Şubesi hakkında gizli toplantı yaptığı ileri sürüldü.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) görevli 26 murakıptan 2’si casuslukla suçlanıyor. İstanbul Mali Şube ekiplerince yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler ışığında murakıplardan Murat Y. ve Ramazan C.’nin 2013 yılında ABD Merkez Bankası (FED) yetkilileriyle gizli toplantıya katıldıkları öne sürüldü. Murat Y. ve Ramazan C.’nin 19-30 Ağustos 2013’te Ziraat Bankası’nın New York Şubesi’ni denetlemek için ABD’ye gittiği tespit edildi. Murakıpların yurtdışı incelemelerinde düzenlenen raporlardan farklı olarak FED ile Ziraat Bankası Şubesi arasında yaşanan problemlere yer verdiği ve kasıtlı olarak FED lehine rapor hazırladığı iddia edildi. Denetleme sonrasında murakıplar Murat Y. ve Ramazan C.’nin, FED yetkilileriyle gizli görüşmeler yaptığı, murakıpların gizli FED görüşmelerine Ziraat Bankası New York Şubesi yetkililerinin katılmadığı da ileri sürüldü.

Kara para iddiası internete sızdırıldı

Murat Y. ve Ramazan C.’nin, hazırladıkları Ziraat Bankası New York Şubesi denetim raporunu 2 Haziran 2014’te BDDK’ya sevk ettiği belirtildi. İddialara göre bu rapordan 1 ay sonra, temmuzda bazı internet sitelerinde, “Ziraat Bankası New York Şubesi’nde FED denetim otoritesi ile kara para aklamayla ilgili problemler yaşandığı” yönünde haberler çıktı.

CHP için amaç dışı değerlendirme

Gülen cemaati üyesi olduğu öne sürülen yeminli banka murakıplardan Osman Zeki C., İbrahim İ., Süleyman G., Hilal A.ve Emre A.’nın ise CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerini denetledikleri öne sürüldü. Bu murakıpların, görevlendirmenin dışına çıkarak hazırladıkları raporda, “CHP’nin bankada pay sahibi olmasının bankacılık mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi yapılmış, bankada nitelikli pay sahibi olan CHP’nin kanunun 8. maddesinde aranan mali güce sahip olmadığı” yönünde amaç dışı değerlendirmelere yer verdiği iddia edildi. Raporun BDDK yönetimi tarafından onaylanmadığı bildirildi.

 

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