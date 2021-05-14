FED guvernörü Waller'ın açıklamaları enflasyon paniğini yatıştırdı; dolar 8.44'ün de altına indi

Ekonomi Servisi

Amerika’da enflasyonun beklenenin çok üzerinde gelmesiyle Çarşamba günü 8.50 TL’yi aşan dolar, Amerikan Merkez Bankası guvernörlerinden Christopher Waller’in açıklamalarıyla gevşedi.

Waller, fiyat artışlarındaki tırmanışın geçici olduğunu, enflasyonun uzun süre boyunca hedefin üzerinde kalmadıkça FED’in (Amerikan Merkez Bankası) faizi artırmayacağını belirtti.

Waller’ın açıklamalarının etkisiyle TL’nin de aralarında yer aldığı birçok gelişmekte olan ülke para birimi dolar karşısında değer kazandı. TL haftanın son günü dolar karşısında yüzde 0.4 değerlendi. Macar Forint’i, Polonya Zloty’si gibi para birimleri de yüzde 01. ile 0.4 arasında yükseldiler.

Doların 6 güçlü para birimi karşısındaki değerini izleyen Dolar Endeksi Cuma günü yüzde 0.3’ten fazla değer kaybederek 90.453 seviyesine indi.

Amerika’da enflasyonun beklenenin üstünde gelmesiyle yükselişe geçerek 1.70’i aşan Amerikan 10 yıllık tahvillerinin verimi de yüzde 1.5’e yakın değer yitirerek 1.64’e indi.

Ne olmuştu?

ABD’de tüketici enflasyonu nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları artışının yüzde 0,2; gıda ve enerji hariç fiyat artışının ise yüzde 0,3 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.