Fed faizleri artırmadı

ABD Merkez Bankası 'nın (Fed) faiz artırımının da olasılıklar arasında değerlendirdiği para politikası toplantısı sona erdi. Fed Başkanı Janet Yellen, toplantının ardından bir açıklama yapıyor. Yellen'ın açıklamasında öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Fed faizleri yüzde 0-0,25 düzeyinde sabit tuttu. 17 komite üyesinin 15'i, ilk faiz artışının 2015 yılı içinde geleceğini düşünüyor.

-İstihdam toparlanıyor, işsizlik oranı durağan. Konut sektöründe gelişme gözleniyor. Ekonomik aktivite ılımlı şekilde gelişiyor. 2015

-2015 büyüme beklentisi yüzde 1,8-2 (Önceki: Yüzde 2,3-2,7). 2016 büyüme beklentisi yüzde2,4-2,7 (Önceki: Yüzde 2,3-2,7).

-2015 işsizlik beklentisi yüzde 5,2-5,3 (Önceki: Yüzde 5-5,2).