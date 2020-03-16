Fed, faizleri neredeyse sıfıra çekti; 700 milyar dolarlık genişleme paketini duyurdu

T24 Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası (Fed), Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 6 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası faizleri neredeyse 0'a çekerken 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye gideceğini açıkladı.

Fed’in faiz kararı vermesi beklenen toplantısında, mart ayı içerisindeki ikinci faiz indirimi kararı verilirken, fonlama faizinde 100 baz puan indirime gidildi ve 0-0,25 seviyesine çekildi. Faiz kararının 9’a karşı 1 oy çokluğuyla alındığı vurgulandı.

Ayrıca Fed, piyasaları rahatlatmak için 700 milyar dolarlık parasal genişleme programını duyurdu.

Özgür Demirtaş: İnanılmaz

Sabancı Üniversitesi Finans Bölümü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş, Fed’in kararını ‘inanılmaz’ olarak nitelendirdi.

Demirtaş, Twitter'dan konuyla ilgili olarak, şunları yazdı:

“İNANILMAZ, Amerikan Merkez Bankası az önce faizleri SIFIRA indirdi. 700 Milyar Dolarlık QE de geliyor. Olayın ciddiyetini siz anlayın artık... Piyasayı desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

FED, elindeki bütün kurşunları boşalttı. Elinde kurşun namına çok az şey kaldı. Buna rağmen piyasalar düzelmezse bu KÖTÜ bir sinyal olur. Bu tipte PANİK hareketler bence yanlış.

Bir İNANILMAZ daha; Amerikan Merkez Bankası 700 milyar doları sisteme vereceğim demesine, faizleri SIFIRA indirmesine rağmen az önce Amerikan borsa vadelileri NEGATİF açıldı. Yarına kadar çok şey değişir. Ancak FED'in PANİK yapması hata. Umalım ki şu 2-3 aya virüs gelsin gitsin.

S&P 500 vadelileri şu anda %5 Negatif! Onca paraya. Sıfır Faize rağmen."

Borsalar hafta içinde rekor düşüşler yaşamıştı

Geçen hafta dünya genelinde borsaların çakılmasının ardından Fed’in faiz kararı merak ediliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinde yaşanan düşüşe bağlı olarak petrol fiyatlarının düşmesi piyasalarda krize neden olmuş, borsalar hafta içinde rekor düşüşler yaşamışlardı. 33 yılın en kötü gün kapanışını (12 Mart 2020) yapmalarının ardından ABD’de ulusal acil durum ilan edilmesiyle Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftayı rekor yükselişle tamamlamıştı.