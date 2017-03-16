T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed beklendiği gibi faizleri 25 baz puan artırdı.

16 Mart 2017 00:48

ABD Merkez Bankası Fed politika faizini 25 baz puan artırarak üç ay içinde ikinci kez faizleri artırdı. Fed'in politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) yapılan oylamada federal fon oranının yüzde 0,75-1,00 aralığına çekilmesine karar verildi. Oylamada faizlerin yükseltilmesine karşı çıkan tek üye Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ret oyu kullandı.

Fed'den yapılan açıklamada yılın geri kalanı içinde iki kez daha artış öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca ekonomi risklerinin "genel olarak dengeli” göründüğü ifade edilirken "para politikasının durumu uyumlu olduğu için iş piyasası koşullarının güçlendirilmesinin ve yüzde ikilik enflasyona sürdürülebilir dönüşün desteklendiği” kaydedildi.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, DPA, AFP / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Merkez Bankası FedMerkez Bankası FedFederal Açık Piyasa KomitesiMinneapolis Fed Başkanı Neel KashkariWelle Türkçe AP DPA AFP BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24