Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed politika faizini 25 baz puan artırarak üç ay içinde ikinci kez faizleri artırdı. Fed'in politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) yapılan oylamada federal fon oranının yüzde 0,75-1,00 aralığına çekilmesine karar verildi. Oylamada faizlerin yükseltilmesine karşı çıkan tek üye Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ret oyu kullandı.

Fed'den yapılan açıklamada yılın geri kalanı içinde iki kez daha artış öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca ekonomi risklerinin "genel olarak dengeli” göründüğü ifade edilirken "para politikasının durumu uyumlu olduğu için iş piyasası koşullarının güçlendirilmesinin ve yüzde ikilik enflasyona sürdürülebilir dönüşün desteklendiği” kaydedildi.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, DPA, AFP / EC, BÖ