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Ekonomi

Fed faiz değiştirmedi

Fed'in Aralık ayı tahminleri, 2020 yılında değişiklik olmayacağını işaret ediyordu

29 Ocak 2020 22:02

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Buna göre federal fonlama oranı yüzde 1.50 – 1.75 aralığında kaldı. Bankanın Aralık ayı tahminleri de 2020 yılında değişiklik olmayacağına işaret ediyordu.

Fed, rezerv fazlasına ödenen faiz olan IOER'i ise 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

Toplantı karar metninde, politika duruşunun uygun olduğu, repo operasyonlarının en az Nisan ayı boyunca süreceği vurgulanırken işgücü piyasasının güçlü, ekonominin ılımlı hızda büyüdüğü belirtildi. Tüketimin ılımlı olduğu, yatırımların ve ihracatın zayıf olduğu, bunun yanında hane halkı harcamalarının ılımlı büyüdüğü açıklandı.

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