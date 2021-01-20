FedEx Express, Avrupa'da 6 bin 300 kişinin işine son verecek

FedEx Express, TNT ile birleşme sonrasında büyüyen hizmet ağını optimize etmek gerekçesiyle bin 300 kişinin işine son verileceğini açıkladı.

FedEx’in iştiraki Express, şirketin TNT ile birleşmesi sebebiyle, Avrupa’daki çalışan sayısını 6.300 kişi azaltacağını duyurdu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu işten çıkarmaların aynı bölgede hizmet veren iki büyük hizmet ağının oluşturduğu maliyeti azaltmak olduğu belirtildi. İşten çıkarmalar, 245 bin kişiden oluşan FedEx çalışanlarının yüzde 2,6’sını etkileyecek.

FedEx işten çıkarmalar sonrasında tazminat olarak yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağını, 2024 yılından itibaren ise maliyetten yıllık 240 milyon dolarlık bir kâr elde edeceğini açıkladı.

FedEx Europe CEO’su Dave Canavan, “Çift merkezli bir modele geçmek bizim için stratejik bir avantaj sağlayacak. Avrupa’daki işimizin rekabet kabiliyetini artırırken aynı zamanda bize de büyüme imkanlarını değerlendirme konusunda esnek davranabileceğiz” dedi.