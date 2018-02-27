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Ekonomi

Fed düeti: Ben Bernanke Janet Yellen ile röportaj yapacak

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Ben Bernanke, görevi süresince ABD işsizliğini 17 yılın en düşük düzyine gerilettiği belirtilen eski Fed Başkanı Janet Yellen ile röportaj yapacak

27 Şubat 2018 14:42

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Ben Bernanke, görevi süresince ABD işsizliğini 17 yılın en düşük düzyine gerilettiği belirtilen eski Fed Başkanı Janet Yellen ile röportaj yapacak.

Brookings Enstitüsü tarafından organize edilen görüşme sosyal medyada ve basında “Fed düeti” olarak da geçiyor ve konuya ilişkin durum güncellemeleri #FedDuet etiketi ile paylaşılıyor.

Yakın bir dönemde dört yıllık görev süresini tamamlayarak Fed başkanlık koltuğunu Jerome Powell’e devreden Dr. Janet Yellen, Bernanke ile gerçekleştireceği ve online olarak farklı sosyal medya kanallardan canlı izlenebilecek röportajda Fed başkanlığı görevinde yaşadıklarını, ABD ekonomisinin ve küresel ekonominin bugünkü durumunu ve ekonomiyi bekleyen zorlukları değerlendirecek. Türkiye saatiyle 22:00’de gerçekleşecek \"Fed Düeti\"nin ardından Yellen izleyicilerden de soru alacak.

Yale, Harvard ve Berkeley gibi saygın eğitim kurumlarında yüksek eğitimini tamamlayan Yellen, Beyaz Saray’a ekonomik danışmanlık yapmış, San Francisco Fed Başkanlığı’nın ardından Fed’e de dört yıl başkanlık etmişti. (Fotoğraflı)

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