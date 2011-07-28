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Dünya

FED: BÜYÜME YAVAŞLADI WASHINGTON (A.A)

28 Temmuz 2011 01:51

-FED: BÜYÜME YAVAŞLADI WASHINGTON (A.A) - 27.07.2011 - ABD yönetimi, borçlanma tavanı ile ilgili olarak Cumhuriyetçiler ile Demokratlar'ın anlaşması için zamanın tükenmekte olduğuna dikkati çekerek, şimdi bir anlaşmaya varılması çağrısı yaptı.  Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetimin, anlaşma olacağına dair kuvvetli bir inanca sahip olduğunu kaydetti. Sözcü, ABD'nin kredi derecelendirme kuruluşlarınca notunun düşürülmesi riskinin, temerrüde düşülmesi riskinden daha büyük olup olmadığını soran gazetecilere, ''Not azaltılması kötü olur. Ancak temerrüt bir felaket olur'' karşılığını verdi.  Öte yandan ABD Merkez Bankası FED tarafından hazırlanan bir rapora göre ülkenin büyük bölümünde büyüme hızı yavaşladı. FED'in 12 bankacılık bölgesinden 7'sinde, Haziran ve Temmuz aylarında, bahar dönemine göre daha düşük bir büyüme kaydedildi. Büyük tarım işletmelerinin bulunduğu 7 bölgede kuraklık ve seller olumsuz veriler üzerinde etkili oldu. Ev satışlarında zayıflık da bir başka neden olarak gösterildi. Uzmanlar, cuma günü açıklanacak Nisan-Haziran çeyreğinin büyüme oranının yüzde 2'nin altında olacağını tahmin ediyor. 

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