Fed borsaları vurdu; teknoloji devleri üç işlem gününde 1 trilyon dolar kaybetti

ABD'nin Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı. Söz konusu şirketlerin üç işlem seansında yaşadığı kayıp 1 trilyon doları aştı.

Fed faiz oranını geçtiğimiz çarşamba 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 arasına yükseltmişti. S&P 500 ABD hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek Pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken, Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Bu gelişmenin etkisiyle dünyanın en değerli halka açık şirketi olan Apple'ın kaybı çarşambadan bu yana 220 milyar dolara ulaştı.

Diğer önde gelen teknoloji şirketlerinin kaybı ise şöyle; Microsoft 189 milyar dolar, Tesla 199 milyar dolar ve Amazon 173 milyar dolar.