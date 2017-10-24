Fed beklentileri ve jeopolitik gelişmelerle dolar 3.70 liranın üzerinde

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın Merkez Bankası (Fed) başkanlığı atamasına ilişkin gelişmeler ve bölgedeki Kuzey Irak ve Suriye kaynaklı jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dolar 3.70 liranın üzerindeki düzeyini koruyor.

Dolar, dün 3.70 liranın üzerine çıkarak, küresel piyasalarda 3.72 lirayı gördükten sonra, sabahın ilk işlemlerinde 3.70 - 3.71 lira aralığında hareket ederken, dün 4.3736 liraya kadar yükselen euro da 4.36 - 4.37 lira aralığına döndü.

Yeni haftaya yüzde 0.30 düşerek 108 bin 167 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de haftanın ilk gününü yüzde 1.09 düşüşle 107 bin 303 puandan kapattı.

Trump, dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Fed başkanlığına kimi atayacağına ilişkin olarak, \"Karar vermele çok, çok yakınım\" dedi ve başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor\'ı düşündüğünü açıkladı. Trump ayrıca, görev süresi Şubat ayında dolacak olan Başkan Janet Yellen, baş ekonomi danışmanı Gary Cohn ve Fed yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh ile de görüştü.