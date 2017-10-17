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Ekonomi

Fed başkanlığına ilişkin gelişmelerle dolar 3.65 lirada (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorum eklendi) İstanbul, 17 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanının faiz artışı yanlısı olabileceğine ilişkin haberlerle küresel piyasalarda yükselen dolar, yeniden 3

17 Ekim 2017 14:12

(Piyasa gelişmeleri ve yorum eklendi)
İstanbul, 17 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) yeni başkanının faiz artışı yanlısı olabileceğine ilişkin haberlerle küresel piyasalarda yükselen dolar, yeniden 3.66 lirayı aştı.
ABD Başkanı Donald Trump\'ın, mevcut Fed Başkan Janet Yellen ile Perşembe günü yapacağı toplantı öncesinde, dolar 3.6627 liraya kadar çıktıktan sonra 3.65 - 3.66 lira aralığına dönerken, euro da 4.3097 lira ile 4.31 lira sınırına dayandı.
Haftanın ilk gününü yüzde 0.23 yükselişle 106 bin 474 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100), dövizdeki yükselişe karşın yeni güne yüzde 0.18 artışla 106 bin 668 puandan başladı.
BIST\'de toparlanma sonrası konsolidasyon...
İş Yatırım\'ın, \"BIST\'de toparlanma sonrası konsolidasyon...\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Geçen haftaki vize krizini atlatan BIST’de son iki gündür yatay bir seyir hakim\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
\"Bu arada yarın bu konu ile ilgili ABD ve Türk heyetleri asarındaki görüşmeler öncesinde ABD Büyükelçiliği acil insani ve sağlık durumlarında vize başvurusu yapılabileceğini duyurdu.
\"Yurtdışı tarafta ise Trump’ın nispeten şahin tarafta olan Merkez Bankası başkan adaylarından Taylor ile olumlu bir görüşme yapması ABD faiz oranlarında ve dolar endeksinde hafif yükselişe sebep olmuş durumda. Trump, Perşembe günü Yellen ile görüşecek.
\"Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurtdışı tarafta ise Eylül ayına ait AB enflasyon verisi ve ABD sanayi üretimi verileri gündemin üst sırasında.\"

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