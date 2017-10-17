Fed başkanlığı gelişmeleriyle dolar, euro ve Borsa yükseldi

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) yeni başkanının faiz artışı yanlısı olabileceğine ilişkin haberlerle küresel piyasalarda yükselen dolar, yeniden 3.68 lirayı aştı.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, mevcut Fed Başkan Janet Yellen ile Perşembe günü yapacağı toplantı öncesinde, dolar 3.6838 liraya kadar çıktıktan sonra 3.68 - 3.69 lira aralığında hareket ederken, euro da 4.3293 lira ile 4.33 lira sınırına dayandı.

Küresel piyasalarda doların tırmanışının yanında hisse senedi borsaları da yükseldi ve ABD Dow Jones Endeksi tarihinde ilk kez 23 bin puana çıktı. Hisse senetlerinde küresel tırmanış haftanın ilk gününü yüzde 0.23 yükselişle 106 bin 474 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi\'ni de (BIST 100) olumlu etkiledi ve gün içinde 107 bin 658 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.49 artışla 106 bin 991 puandan kapattı.

BIST\'de toparlanma sonrası konsolidasyon...

İş Yatırım\'ın, \"BIST\'de toparlanma sonrası konsolidasyon...\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Geçen haftaki vize krizini atlatan BIST’de son iki gündür yatay bir seyir hakim\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bu arada yarın bu konu ile ilgili ABD ve Türk heyetleri asarındaki görüşmeler öncesinde ABD Büyükelçiliği acil insani ve sağlık durumlarında vize başvurusu yapılabileceğini duyurdu.

\"Yurtdışı tarafta ise Trump’ın nispeten şahin tarafta olan Merkez Bankası başkan adaylarından Taylor ile olumlu bir görüşme yapması ABD faiz oranlarında ve dolar endeksinde hafif yükselişe sebep olmuş durumda. Trump, Perşembe günü Yellen ile görüşecek.

\"Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurtdışı tarafta ise Eylül ayına ait AB enflasyon verisi ve ABD sanayi üretimi verileri gündemin üst sırasında.\"

