Fed Başkanı Yellen: İstihdam verileri hayal kırıklığı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, hayal kırıklığı yaratan mayıs ayı istihdam verilerinin ekonomiye ilişkin yeni soru işaretlerine yol açtığını belirterek, faiz artırım zamanlamasına yönelik söylemini değiştirdi.

Yellen, Philadelphia'da katıldığı etkinlikte, son dönemde açıklanan makroekonomik verileri ve bunların para politikasına etkilerini değerlendirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, ekonomik görünüme yönelik belirsizliklere odaklandığı konuşmasında, geçen cuma günü açıklanan istihdam verilerinin "hayal kırıklığı" yarattığını vurgulayan Yellen, şöyle devam etti:

"Maalesef, son istihdam verileri, ekonomik görünüme yönelik yeni soru işaretlerine neden oldu. Nisan ve mayısta ciddi şekilde düşen istihdam artışı, ekonominin genelinde kalıcı bir yavaşlamanın habercisi mi yoksa istihdam artışı, 2015 ve bu yılın başlarındaki güçlü hızına geri dönecek mi? Son işsizlik oranı, tam istihdama ulaştığımıza mı işaret ediyor yoksa ücretlerdeki kısmi artış, iş gücü piyasasında daha fazla gevşeklik olduğunun sinyali mi? Meslektaşlarım ve ben, ilerleyen günlerde bunlar ve ilgili diğer sorularla boğuşacağız"

Fed'in para politikası verilere bağlı olarak şekillenecek

Fed Başkanı Yellen'in geçen haftaki açıklamalarına kıyasla faiz artışının zamanlamasına yönelik mesajını değiştirmesi de dikkati çekti.

Yellen, 27 Mayıs'ta yaptığı konuşmasında "Bir sonraki faiz artışına gelecek aylarda gidilmesi muhtemelen uygun olur" ifadesini kullanırken bugünkü konuşmasında "Gelecek veriler, beklediğim gibi iş gücü piyasası şartlarının güçlendiği ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaştığını gösterirse faiz oranında ek kademeli artışlar muhtemelen uygun olacaktır" değerlendirmesini yaptı ancak zamanlamaya yönelik herhangi bir yorumda bulunmadı.

Fed'in para politikasının verilere bağlı olarak şekilleneceğini tekrar eden Yellen, sözlerini "Kesin olan tek şey, para politikasının önceden belirlenmiş bir yol izlemeyeceği, FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) hedeflerimize ulaşmak için yeni verilere ve risklere yanıt verecek" diyerek tamamladı.

Yellen'ın mesajları, Fed yetkililerini 14-15 Haziran'da Washington'da bir araya getirecek FOMC toplantısında faiz artışına gidilmeyeceği görüşünü destekledi.