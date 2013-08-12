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Ekonomi

Fed başkanı sonbaharda belli oluyor

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Ben Bernanke'nin yerini kimin alacağı merak ediliyor

12 Ağustos 2013 14:00

ABD Başkanı Barack Obama, Bernanke'den sonra Fed başkanlığına kimin getirileceğine sonbaharda karar vereceğini söyledi.
 
Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Barack Obama, gizli istihbarat programlarına dair reformdan söz ettiği konuşmasında eski ekonomi danışmanı Larry Summers ve mevcut Fed Başkan Yardımcısı Janet Yellen'ın Fed başkanlık görevi için harika adaylar olduğunu ama listede başka isimlerin de yer aldığını kaydetti.

Obama Bernanke'nin yerini kimin alacağının ise sonbaharda belli olacağını söyledi. Bernanke'nin görev süresi 2014 Ocak ayında sona erecek.

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