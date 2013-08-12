Fed başkanı sonbaharda belli oluyor

ABD Başkanı Barack Obama, Bernanke'den sonra Fed başkanlığına kimin getirileceğine sonbaharda karar vereceğini söyledi.



Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Barack Obama, gizli istihbarat programlarına dair reformdan söz ettiği konuşmasında eski ekonomi danışmanı Larry Summers ve mevcut Fed Başkan Yardımcısı Janet Yellen'ın Fed başkanlık görevi için harika adaylar olduğunu ama listede başka isimlerin de yer aldığını kaydetti.

Obama Bernanke'nin yerini kimin alacağının ise sonbaharda belli olacağını söyledi. Bernanke'nin görev süresi 2014 Ocak ayında sona erecek.