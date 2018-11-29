Fed Başkanı Powell faiz oranının nötr düzeyinin altında olduğunu söyledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed faiz oranının nötr düzeyin altında olduğunu söyledi.

ABD’de katıldığı bir etkinlikte konuşan Powell, “Faiz oranları geçmişle karşılaştırıldığında hala oldukça düşük ve ekonomi için nötr düzeyin altında, geniş bir aralıkta kalmaya devam ediyor” dedi.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz oranlarının hangi düzeyde olması konusunda önceden belirlenmiş bir fikri olmadığını ve komitenin ekonomik ve finansal koşulların gelişimi üzerine politika kararları vereceğini söyledi. FOMC’nin ve kendisinin, ABD ekonomisi tahminlerinin güçlü büyüme yönünde olduğunu belirten Powell, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FOMC katılımcılarının öngörüleri, bizim durum değerlendirmelerimize bağlı olsa da şu an önceden belirlediğimiz bir politika planımız yok. Ekonomik ve finansal verileri yakından takip edeceğiz ve her zaman olduğu gibi para politikaları kapsamında vereceğimiz kararlar ekonominin güçlü büyümesi ve değişen iş ve enflasyonla doğru orantılı olacak.”

