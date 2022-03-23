Fed Başkanı Powell'dan kripto para değerlendirmesi: Regülasyonlar yetersiz

Fed Başkanı Jerome Powell BIS İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dijital paralara karşı regülasyonların yetersiz olduğunu söyledi. Powell dijital para birimlerine ilişkin yeni kurallar, yasalar ve yeni bir çerçeve oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Powell, merkez bankası dijital para biriminin faydaları ve maliyetlerini incelediklerini belirterek, dijital finansın mevcut yasa ve düzenlemelerde değişiklik yapılmasını gerektireceğini söyledi

Powell Merkez Bankası dijital para biriminin kullanıcıların gizliliğini garantiye alması gerektiğini belirterek "Ancak kara para aklamanın önüne geçmek için kimlik bilgileri de teyit edilir olmalı" diye konuştu.

Kripto paraların gayri meşru işlerde kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Powell ayrıca kripto paraların geleneksel piyasalara da etki edebileceğini ifade etti.