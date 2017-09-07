Fed Başkan Yardımcısı Fisher'in istifası doları zayıflattı

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fisher\'in istifa haberi, ABD Kongresi\'ndeki uzlaşmayla toparlanan doları yeniden zayıflattı.

Kuzey Kore geriliminin yanında, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kongre\'nin Demokrat üyeleriyle, ABD yönetiminin borç tavanını uzatma konusunda uzlaşmasıyla 3.45 lira sınırına kadar yükselen dolar, Fed içinde adı \"faiz artırma yanlıları\" arasında sayılan Fisher\'in istifasıyla 3.43 liranın da altına indi.

Dolar 3.4255 liraya kadar indikten sonra hafif toparlanarak 3.43 lira sınırına dönerken, parite etkisiyle 4.09 lira düzeyine inen euro da yeniden 4.10 liranın üzerine yükseldi.

İş Yatırım\'ın, \"ABD borç tavanı ile ilgili anlaşma piyasaları bir miktar rahatlattı\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"ABD başkanı Trump’ın borç tavanı ile ilgili demokrat kongre liderleri ile üç aylık uzatma konusunda anlaşmaya varması piyasaları bir miktar rahatlattı. Öte yandan, Fed’in şahin üyelerinden Stanley Fisher’in istifa edeceği haberi dolardaki kayıpları arttırdı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bugünün en önemli gelişmesi saat 14:45’te açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (AMB) kararı ve ardından Draghi’nin konuşması olacak.

\"AMB’nin varlık alımlarının azaltılması ile ilgili kararı Ekim ayından önce vermesi beklenmezken, bu konuda ve Euro’nun son dönemde güçlenmesi konusunda verilebilecek mesajlar, özellikle Euro/dolar paritesinin seyrini etkileyebilir.

\"Yurtiçinde ise önemli bir haber akışı bulunmuyor.\"

