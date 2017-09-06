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Dünya

Fed Başkan Yardımcısı Fischer istifasını açıkladı

Washington, 6 Eylül, (DHA) - ABD Merkez Bankası - Federal Rezerv (Fed) Başkan Yardımcısı Fischer, önümüzdeki ay görevinden ayrılacağını açıkladı

06 Eylül 2017 21:02

Washington, 6 Eylül, (DHA) - ABD Merkez Bankası - Federal Rezerv (Fed) Başkan Yardımcısı Fischer, önümüzdeki ay görevinden ayrılacağını açıkladı.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer istifa mektubunda, Fed Başkanı Yellen ve diğer Fed yetkilileriyle çalışmış olduğu için kendini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi.

Ekim ayının ortalarında mevkisinden ayrılacağını ifade eden 73 yaşındaki Fischer\'ın görev süresi, önümüzdeki yıl Haziran ayında doluyordu. Kişisel sebepler nedeniyle görevi bıraktığını Fischer, 2014\'te Fed\'e katıldığından beri mali sistemi güçlendirdiklerini söyledi.

 

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