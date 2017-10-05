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Ekonomi

Fed Başkan Yardımcısı Fischer: Enflasyonun artacağına hâlâ inanıyorum

"İşsizlik sürekli azalıyor, ücretler bir noktada artmaya başlayacak"

05 Ekim 2017 13:05

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ABD'de sıkılaşan işgücü piyasasının, sürecin beklenenden uzun sürmesi durumunda bile, ücretleri ve fiyatları yükselteceğini belirterek, "Enflasyonun artacağına hâlâ inanıyorum" dedi.

Bloomberg Television'da Tom Keene ile Çarşamba günü gerçekleştirdiği mülakatta Fischer,  “Buradaki basit mekanizma şu: İşsizlik sürekli azalıyor, ücretler bir noktada artmaya başlayacak” diye devam etti.

Görevini 13 Ekim'de bırakacağını açıklayan Fischer, geride 16 yılın düşüğündeki işsizliğe karşın zayıf kalan fiyat baskısı bilmecesiyle boğuşan bir Fed bırakıyor.

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