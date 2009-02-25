Fed: ABD ciddi daralmadan geçiyor

ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Ben Bernanke, Senato Bankacılık Komitesinde yaptığı açıklamada, milyonlarca Amerikalı'nın işini kaybetmesine neden olan durgunluktan kurtulmak için gerekli tüm imkanları kullanacaklarını vurguladı.FED Başkanı, Amerikan ekonomisinin, bu yıl ilk altı ayında daralmaya devam edeceğini dedikkat çekti.Bernanke, bu yılın ikinci yarısında durgunluğun sona ereceğini ve gelecek yıl da toparlanmanın başlayacağını ümit ettiğini vurguladı.Bu arada, Morgan Stanley Asya Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Roach, ABD'deki canlandırma planının finansmanında Çin'in satın alacağı ABD hazine bonolarının büyük payı olacağını söyledi.ABD’deki durgunluğun boyutlarının 1990'lı yılların Japonyası’na kıyasla 4 kat daha derin olduğuna dikkat çeken Roach, "Japonya'da krizden en çok şirket yatırımları etkilenmişti. Bu yatırımlar ekonominin en çok yüzde 17'sini oluştururdu. ABD'de krizin vurduğu sektör ise ekonominin yüzde 72'sine denk gelen tüketim harcamaları. Dolayısıyla, ABD'de Japonya'daki etkinin 4 katından bahsediyoruz" dedi.